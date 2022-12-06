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25 минут назад

Дана Борисова пожаловалась, что ее не пустили в Пхукет из-за отсутствия "неведомой справки на тайском"

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что ей не удалось вылететь в Таиланд из-за отсутствия разрешения на ввоз собаки в Пхукет.

Дана Борисова пожаловалась, что ее не пустили в Пхукет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Подходит представитель «Аэрофлота», такой мрачный мужчина, и спрашивает какую-то 105-ю бумажку на тайском языке для собаки – разрешение на ввоз. Я плакала, вставала на колени, какую только ерунду ни творила. Но нас развернули», — пожаловалась Борисова.

При этом она подчеркнула, что «неведомая справка на тайском» требуется исключительно для прилета в Пхукет. Поэтому телеведущая поменяла билеты и забронировала места на рейс до Бангкока.

«Доплатили, поменяли билеты и сегодня поздно вечером вылетаем в Бангкок. В итоге полетим в Бангкок, а там уже будем добираться до Пхукета на местных авиалиниях», — резюмировала телеведущая.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,Аэрофлот,
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