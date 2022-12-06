Дана Борисова пожаловалась, что ее не пустили в Пхукет

Телеведущая Дана Борисова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что ей не удалось вылететь в Таиланд из-за отсутствия разрешения на ввоз собаки в Пхукет.
«Подходит представитель «Аэрофлота», такой мрачный мужчина, и спрашивает какую-то 105-ю бумажку на тайском языке для собаки – разрешение на ввоз. Я плакала, вставала на колени, какую только ерунду ни творила. Но нас развернули», — пожаловалась Борисова.
При этом она подчеркнула, что «неведомая справка на тайском» требуется исключительно для прилета в Пхукет. Поэтому телеведущая поменяла билеты и забронировала места на рейс до Бангкока.
«Доплатили, поменяли билеты и сегодня поздно вечером вылетаем в Бангкок. В итоге полетим в Бангкок, а там уже будем добираться до Пхукета на местных авиалиниях», — резюмировала телеведущая.