Дана Борисова пожаловалась, что ее не пустили в Пхукет

«Подходит представитель «Аэрофлота», такой мрачный мужчина, и спрашивает какую-то 105-ю бумажку на тайском языке для собаки – разрешение на ввоз. Я плакала, вставала на колени, какую только ерунду ни творила. Но нас развернули», — пожаловалась Борисова.