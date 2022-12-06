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1 час назад

Пугачеву и Галкина задумали лишить гражданства

Lenta.ruиещё 4

Певицу Аллу Пугачеву и ее мужа шоумена Максима Галкина (включен Минюстом в реестр физлиц-иностранных агентов) могут лишить израильского гражданства. Об этом говорится в репортаже журналиста-расследователя телеканала 13tv Равива Друкера.

Пугачеву и Галкина задумали лишить гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, причиной такого решения может стать вероисповеднание артистов: пара исповедует христианство, а не иудаизм. В 2017 году Галкин и Пугачева обвенчались в одной из москвоских церквей.

По израильским законам, иудеи, осознанно сменившие веру, лишаются права на репатриацию, пояснил бывший руководитель консульского отдела «Натива» Ханан Ахитов.

Юрист Капштык объяснил, как российское гражданство Галкина может сыграть против юмориста

Он также отметил, что также отметил, что порядка половины репатриантов, прибывших в Израиль в течение последнего времени из РФ, не остались на территории государства и вернулись в Россию.

В конце сентября газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что Пугачева покинула Россию. Уточнялось, что исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково без обратного билета. Позднее стало известно, что певица получила израильское гражданство.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Международный аэропорт Внуково,
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