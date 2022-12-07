Пугачева назвала критикующих «продажными тварями»

«Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят". Вот и все. Всем привет!» — написала Пугачева, опубликовав фото израильского неба.