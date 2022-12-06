В отношении Oxxxymiron* возбудили дело

Прокуратура Санкт-Петербурга нашла в песне рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России. В отношении музыканта возбуждено дело об административном нарушении. Об этом со ссылкой на письмо ведомства сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее с просьбой проверить на признаки экстремизма песню рэпера Oxxxymiron* «Ойда» обратилась в Генпрокуратуру Лига безопасного интернета. Также, по мнению директора лиги, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, на причастность к организации экстремистской деятельности «по расколу России на почве межнациональной темы» необходимо проверить и самого музыканта.

Видео дня

В письме прокуратуры Санкт-Петербурга в адрес Лиги безопасного интернета, которое приводит ТАСС, отмечается, что эксперты подтвердили наличие в тексте песни «Ойда» «публичных призывов к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также публичного позитивного отношения к отделению части территории РФ, высказанного в форме лозунга».

«В отношении Федорова М. Я. прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 статьи 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием сети Интернет) и проведении административного расследования», - подчеркивается в документе.

Прокуратура также направила иск в суд с требованием ограничить доступ к песни на стриминговых площадках и запретить ее распространение на территории страны.

После начала спецоперации на Украине Oxxxymiron* уехал из России и выступил с осуждением действий властей. Замоскворецкий суд Москвы уже признал текст одной из песен рэпера экстремистским. А Министерство юстиции России 8 октября включило музыканта в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.