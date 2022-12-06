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29 минут назад

Звезда «Ворониных» погасила ипотеку

Lenta.ruиещё 1

Российская актриса, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила, что вместе с супругом Андреем Карповым погасила ипотеку на дом в Подмосковье. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда «Ворониных» погасила ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса написала, что изначально они оформляли кредит на 15 лет, однако у них получилось выплатить его за восемь. Актриса попросила не спрашивать о переплате и назвала эту тему отдельной болью.

«Пишу и не верю, что это не сон. Поймут только люди, которые брали когда-то ипотеку! Kакой это груз, стресс! Постоянные тревожные мысли, а теперь все. Добби — свободен! Поздравьте нас. Теперь мы официально живем в своем доме!» — написала Волкова.

В августе актриса рассказывала, что не спешит с закрытием ипотеки на загородный дом. Свою позицию она объяснила желанием жить здесь и сейчас и стремлением иметь возможность ездить на отдых. Поэтому семья продолжала выплачивать ипотеку ежемесячно.

Шоу-бизнес,Андрей Карпов,Екатерина Волкова,
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