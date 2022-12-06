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38 минут назад

Вайкуле посоветовала лечиться россиянам: «Не представляла, что люди такие звери»

Слово и Дело

Латвийская певица Лайма Вайкуле окончательно потеряла любовь российского слушателя из-за своих язвительных высказываний в их адрес. Однако оттолкнула она поклонников не своей поддержкой Аллы Пугачевой и не высказываниями о том, якобы они кормили СССР — а заявлением пятилетней давности.

«Больные люди»: Вайкуле оскорбила россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2018 году Лайма посетила с выступлением Одессу. Тогда она заявила, что ни за какие деньги не поедет в Крым, и сообщила, что безумна счастлива, что Советского Союза больше не существует.

Такие слова сильно возмутили не только простых слушателей, но и коллег певицы, которые припомнили ей, что та не стала отказываться от звания артистки Латвийской ССР. Вайкуле, не найдя аргументов для должного ответа на предъявленный факт, лишь обхаяла россиян, заявив, что ей завидуют.

«Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Просто противно. Ни реагировать, ни говорить об этом ничего больше не собираюсь. Пусть лечатся. Больные люди, пусть лечатся», — сказала она.

Своим заявлением Вайкуле показала, что может с легкостью отказаться от своих слов и при любом удобном случае отвернуться от поклонников. Ведь за некоторое время до этой выходки в Одессе Лайма выступала в эфире российской программы «60 минут», где заявляла, что никогда в жизни не станет критиковать Россию и при снятии санкций сразу же приедет в Крым.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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