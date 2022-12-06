Израильский журналист Равив Друкер поставил под сомнение законность получения Аллы Пугачевой и Максимом Галкиным* израильских паспортов. Об этом он рассказал в своем репортаже на телеканале 13tv, пишет «Московский комсомолец».

Так, Друкер выяснил, что звездная пара венчалась в России, а этого нельзя сделать не будучи христианином. В связи с этим журналист поставил под сомнение законность получения гражданства из-за смены Галкиным* веры.

Согласно израильским законам, иудеи, сознательно сменившие веру, лишаются права на репатриацию. Таким образом, по израильскому Закону о возвращении, у Галкина* нет права на получение гражданства Израиля. Кроме того, такого права не имеет и его супруга, у которой совсем нет еврейских корней.

Друкер также заметил, что порядка половины репатриантов, приехавших в Израиль в течение последнего времени из России, не остались в стране. Оформив израильские документы, они вернулись обратно в РФ.

Ранее Галкин* сообщил, что участились случаи, когда от его имени и имени его упруги с разных телефонов пишут их друзьям и коллегам с просьбой перечислить деньги. Юморист уточнил, что его семья ни у кого не просит деньги и с подобными просьбами ни к кому не обращалась.