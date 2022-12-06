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1 час назад

Баннер с российским певцом JONY появился в центре Нью-Йорка

Газета.Ru

Баннер с российским певцом азербайджанского происхождения JONY (настоящее имя Джахид Афраил оглы Гусейнли) появился в центре Нью-Йорка.

Баннер с российским певцом появился в центре Нью-Йорка
Фото: Телеграм-канал «super.ru»Телеграм-канал «super.ru»

Как сообщает издание Super, фанаты поздравили исполнителя с выходом альбома и поместили его на баннер на Times Square, где изображение показывали в течение дня. 4 декабря был отменен концерт JONY в Нижнем Новгороде - исполнитель заболел и не смог выйти на сцену в день выступления из-за обострения не названного заболевания.

Ранее сообщалось, что JONY вошел в список самых популярных российских звезд на новогодних вечеринках в 2022 году. Также в списке оказались Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Григорий Лепс, Баста, Николай Басков, Сергей Жуков ("Руки Вверх"). Их гонорар за выступление на Новый год составляет от 3 до 5 млн рублей.

Шоу-бизнес,Сергей Жуков,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Леонид Агутин,Николай Басков,
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