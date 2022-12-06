Баннер с российским певцом появился в центре Нью-Йорка

Баннер с российским певцом азербайджанского происхождения JONY (настоящее имя Джахид Афраил оглы Гусейнли) появился в центре Нью-Йорка.

Фото: Телеграм-канал «super.ru» Телеграм-канал «super.ru»

Как сообщает издание Super, фанаты поздравили исполнителя с выходом альбома и поместили его на баннер на Times Square, где изображение показывали в течение дня. 4 декабря был отменен концерт JONY в Нижнем Новгороде - исполнитель заболел и не смог выйти на сцену в день выступления из-за обострения не названного заболевания.