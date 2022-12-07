Семенович нашла объяснение драке с участием Лепса

Певица Анна Семенович в разговоре с MK.ru призвала простить ее коллегу по сцене Григория Лепса после скандальной драки в Санкт-Петербурге.
«Я, конечно, за то, чтобы его простить. Не думаю, что он сам на кого-то напал. Григорий не такой человек. Наверняка был подвох, его спровоцировали, а он заступился за себя», — предположила Семенович.
Она подчеркнула, что ценит и уважает Лепса как профессионального музыканта. Однако, по словам Семенович, она бы не хотела себе такого возлюбленного. Певица убеждена, что это не ее типаж.