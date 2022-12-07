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1 час назад

Анна Семенович предположила, что Лепса спровоцировали на драку

Газета.Ruиещё 1

Певица Анна Семенович в разговоре с MK.ru призвала простить ее коллегу по сцене Григория Лепса после скандальной драки в Санкт-Петербурге.

Семенович нашла объяснение драке с участием Лепса
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА НовостиЕкатерина Чеснокова/РИА Новости

«Я, конечно, за то, чтобы его простить. Не думаю, что он сам на кого-то напал. Григорий не такой человек. Наверняка был подвох, его спровоцировали, а он заступился за себя», — предположила Семенович.

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Она подчеркнула, что ценит и уважает Лепса как профессионального музыканта. Однако, по словам Семенович, она бы не хотела себе такого возлюбленного. Певица убеждена, что это не ее типаж.

Шоу-бизнес,Драка,Григорий Лепс,Анна Семенович,
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