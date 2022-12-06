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58 минут назад

Пугачева появилась на спектакле Белого в Тель-Авиве без парика

Елена Прошина

Алла Пугачева посетила в Тель-Авиве моноспектакль актера Анатолия Белого «Я здесь». Фото со знаменитостями в соцсетях опубликовал один из зрителей. Об этом пишет «Газета.ру».

Пугачева появилась на спектакле в Тель-Авиве без парика
Фото: РИА НовостиРИА Новости
romankogan1/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После спектакля певица лично пообщалась с Белым в кулуарах театра. Для выхода в свет Пугачева выбрала черное платье в пол, поверх которого накинула белый жакет. Особо дотошные зрители заметили, что артистка явилась на выступление без привычного парика. Волосы звезды были аккуратно уложены, однако некоторые отметили, что они выглядят очень тонкими и истощенными.

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«Прилизанные сопельки»; «Лучше бы в парике бы пошла»; «Кому какое дело до прически АБ»; «Для ее возраста волос хватает»; «Часто выжигала вот и стали тонкими», - написал поклонники.

Ранее телеведущий Михаил Шац опубликовал фотографию посиделок знаменитостей, покинувших Россию и перебравшихся в Израиль. На снимке были запечатлены Алла Пугачева, Максим Виторган, Семен Слепаков, Софья Таюрская, Илья Прусикин. В сети уже высмеяли фото, отметив, что проживая в России эти знаменитости общались в разных кругах и даже близко не подходили друг к другу, а теперь встречаются, как добрые приятели.

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,Семен Слепаков,Анатолий Белый,Михаил Шац,Максим Виторган,Алла Пугачева,
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