Пугачева появилась на спектакле в Тель-Авиве без парика

Алла Пугачева посетила в Тель-Авиве моноспектакль актера Анатолия Белого «Я здесь». Фото со знаменитостями в соцсетях опубликовал один из зрителей. Об этом пишет «Газета.ру».
После спектакля певица лично пообщалась с Белым в кулуарах театра. Для выхода в свет Пугачева выбрала черное платье в пол, поверх которого накинула белый жакет. Особо дотошные зрители заметили, что артистка явилась на выступление без привычного парика. Волосы звезды были аккуратно уложены, однако некоторые отметили, что они выглядят очень тонкими и истощенными.
«Прилизанные сопельки»; «Лучше бы в парике бы пошла»; «Кому какое дело до прически АБ»; «Для ее возраста волос хватает»; «Часто выжигала вот и стали тонкими», - написал поклонники.
Ранее телеведущий Михаил Шац опубликовал фотографию посиделок знаменитостей, покинувших Россию и перебравшихся в Израиль. На снимке были запечатлены Алла Пугачева, Максим Виторган, Семен Слепаков, Софья Таюрская, Илья Прусикин. В сети уже высмеяли фото, отметив, что проживая в России эти знаменитости общались в разных кругах и даже близко не подходили друг к другу, а теперь встречаются, как добрые приятели.