Пугачева появилась на спектакле в Тель-Авиве без парика

Алла Пугачева посетила в Тель-Авиве моноспектакль актера Анатолия Белого «Я здесь». Фото со знаменитостями в соцсетях опубликовал один из зрителей. Об этом пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

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После спектакля певица лично пообщалась с Белым в кулуарах театра. Для выхода в свет Пугачева выбрала черное платье в пол, поверх которого накинула белый жакет. Особо дотошные зрители заметили, что артистка явилась на выступление без привычного парика. Волосы звезды были аккуратно уложены, однако некоторые отметили, что они выглядят очень тонкими и истощенными.

«Прилизанные сопельки»; «Лучше бы в парике бы пошла»; «Кому какое дело до прически АБ»; «Для ее возраста волос хватает»; «Часто выжигала вот и стали тонкими», - написал поклонники.