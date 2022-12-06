Джигурда высказался о драке Лепса в Петербурге

Актер Никита Джигурда в беседе с Prozvezd.info высказал предположения по поводу драки с участием Григория Лепса, которая произошла 4 декабря в Санкт-Петербурге.
Как считает Джигурда, Лепс устал после концерта в Ледовом дворце, который шел более двух часов.
"Я по себе знаю, как бывает, когда ты уставший, хочешь побыть в одиночестве, и подходит подвыпивший молодой человек, начинает говорить матерную речь, чтобы устроить хайп", - поделился актер.
По словам шоумена, Лепс проявил агрессию в ответ на оскорбление.
"Я убежден, что охранник Гриши ударил этого парня только потому, что тот матерно оскорбил Лепса. У Гриши нормальная реакция была!" - заявил Джигурда.
Он добавил, что поддерживает коллегу в сложившейся ситуации.