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27 минут назад

Джигурда предположил, что пострадавший в драке с Лепсом первым оскорбил певца

Газета.Ruиещё 1

Актер Никита Джигурда в беседе с Prozvezd.info высказал предположения по поводу драки с участием Григория Лепса, которая произошла 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Джигурда высказался о драке Лепса в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считает Джигурда, Лепс устал после концерта в Ледовом дворце, который шел более двух часов.

"Я по себе знаю, как бывает, когда ты уставший, хочешь побыть в одиночестве, и подходит подвыпивший молодой человек, начинает говорить матерную речь, чтобы устроить хайп", - поделился актер.

По словам шоумена, Лепс проявил агрессию в ответ на оскорбление.

"Я убежден, что охранник Гриши ударил этого парня только потому, что тот матерно оскорбил Лепса. У Гриши нормальная реакция была!" - заявил Джигурда.

Он добавил, что поддерживает коллегу в сложившейся ситуации.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Никита Джигурда,
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