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26 минут назад

Волочкову в черном наряде сравнили с Бабой-ягой

Мослента

Балерину Анастасию Волочкову в черном наряде сравнили с Бабой-ягой пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Знаменитость опубликовала в своем аккаунте снимок, на котором она изображена в пышном платье с крыльями за спиной и в окружении сказочных животных.

Волочкову в черном наряде сравнили с Бабой-ягой
Фото: @volochkova_art@volochkova_art

«Бабка-ежка», «Странное сочетание падшего ангела и животных из "Белоснежки". Настя будто зажарит на костре всех этих зверей», «На Бабу-ягу похожа, злобный взгляд», «Картина из фильмов ужасов», «Страшно, если честно», «Выглядит зловеще», — написали подписчики.

Однако нашлись поклонники балерины, которые выразили свое восхищение.

«Потрясающе, в твоем роскошном стиле, Настенька», «Похожа на волшебную фею», «Круто! Анастасия, вы сногсшибательная», — оставили они комментарии-комплименты.

Ранее Волочкову в новом образе сравнили с героиней фильмов ужасов. Знаменитость опубликовала на личной странице снимок, на котором запечатлена в свадебном платье кремового цвета с длинной фатой. При этом блондинка надела на съемку парик розового цвета.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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