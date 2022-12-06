Балерину Анастасию Волочкову в черном наряде сравнили с Бабой-ягой пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Знаменитость опубликовала в своем аккаунте снимок, на котором она изображена в пышном платье с крыльями за спиной и в окружении сказочных животных.