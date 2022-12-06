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20 минут назад

«Это их природа!»: Бородина высказалась о пьяной потасовке с Лепсом

Елена Прошина

Российская телеведущая Ксения Бородина прокомментировала драку, в которой был замечен певец Григорий Лепс во время посещения бара в Санкт-Петербурге, сообщает «Пятый канал».

«Это их природа!»: Бородина высказалась о пьяной потасовке с Лепсом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, скандал не стал бы резонансным, если бы не громкое имя одного из участников конфликта. В остальном это типичная драка — популярный среди мужчин способ выяснять отношения, считает Бородина. По ее словам, подобные разборки у них в крови.

«Назовите мужика, который не дрался в этой жизни! Есть такие? Понятно, что это артист, понятно, что подрался бы обычный мужик у подъезда — и слова бы не сказали. Тут подрался Лепс, и все давай в него кидать камнями», — заявила звезда шоу «Дома-2».

Она считает, что несмотря на распространенность таких ситуаций, в случае с певцом подлинная причина потасовки очевидна и дело вовсе не во вспыльчивом характере или дурных манерах. Дело в том, что исполнитель измотан физически и эмоционально, вот и заводится с пол-оборота. Бородина раскритиковала большое количество концертов и выступлений Лепса, назвав это ненормальным.

«У него же бешеные графики, он после развода, ему бы хоть год отдохнуть и прийти в себя. Он уже и голос сорвал, сам же злится на себя, эти нервы и драки», — отметила телеведущая.

При этом, по ее словам, часть ответственности за инцидент лежит на сотрудниках команды Лепса — его концертном директоре и продюсере, которые контролируют расписание творческой жизни артиста, и именно они могли бы помочь ему правильно распределить нагрузку, в том числе эмоциональную.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Ксения Бородина,
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