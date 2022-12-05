Лолита добавила в список требований для концерта дежурство «скорой»

Певица Лолита Милявская рассказала, что в список требований для проведения её концерта добавилась возможность дежурства на выступлении бригады «скорой помощи». Этим Лолита поделилась в беседе с «Пятым каналом»

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Певица подчеркнула, что без выполнения этого условия она может отказаться работать. «Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концертом, чтобы у зрителей не было неожиданностей», – рассказала она.

Она также добавила, что недавно заболела во время гастролей. По словам Лолиты, во время выступлений она часто обнимается со зрителями – из-за эпидемиологической ситуации теперь это стало не безопасно.

«Поскольку я целый месяц нахожусь в туре без выходных, понятно, что где-то кто-то из зрителей обнял/поцеловал. Хотя, я старалась сокращать общение, но во время концерта, но это невозможно. Тебе подарили цветы, тебя потащили, обняли, где-то я ”нацеловала” этот вирус», – призналась Лолита.