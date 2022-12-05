Появились подробности нового конфликта с участием Лепса

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после драки артиста Григория Лепса с посетителем бара, передает «Лента.ру».

Отмечается, что уголовное дело в отношении неустановленных лиц заведено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По словам адвоката потерпевшего, Евгения Хейфеца, дело не требует особого расследования ввиду наличия видеозаписи драки и показаний свидетелей.

Певец в сопровождении охранников посетил бар «Финнеганс» по адресу Московский проспект, 192 в ночь на 4 декабря. В заведении Лепс стал требовать участия в игре в нарды и предложил посетителю ставку в 10 тысяч долларов. После того, как мужчина отказался, певец нанес ему удар кулаком в лицо.

На следующий день Лепс провел концерт и во время исполнения песни «Самый лучший день» бросил микрофон, снял очки, отбросил их в сторону и покинул сцену.

В соцсетях артист объяснил свой поступок недомоганием и поблагодарил зрителей за теплый прием.

«Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел», – цитирует исполнителя РИА «Новости».

У певца Григория Лепса и его охранников произошла стычка с жителем Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, исполнитель после концерта в этом городе отправился в бар, расположенный на Московском проспекте. Между артистом и одним из посетителей заведения случился конфликт, который перерос в драку. В ней приняли участие Лепс и его оппонент. Также в потасовке участвовали охранники певца.

Как пишет «Фонтанка», полиция «уже в курсе», что произошло.

В сети появилось видео с началом конфликта между народным артистом России Григорием Лепсом и посетителем бара перед дракой на улице. Ролик опубликован в Telegram-канале RT.

На кадрах видно, как артист разговаривает с 39-летним Дмитрием, сидя за барной стойкой. Мужчины выпивают, после чего Лепс указывает на выход, одевается и следует туда в сопровождении охраны. Через несколько секунд посетитель бара выходит за ними.

Певец Григорий Лепс во время концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге швырнул микрофон и покинул сцену. Момент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На записи видно, что Лепс резко прерывает пение, наклоняется и стоит несколько секунд, уперев руки в колени. Все это время зал продолжает петь.

Затем певец разворачивается, резко бросает микрофон и уходит со сцены. На этом видео заканчивается.

Концерт проходил 2 декабря. Днем 3 декабря в официальном сообществе Лепса во «ВКонтакте» появилась публикация, в которой объясняется произошедшее.

«Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон», — говорится в сообщении.

В сообществе также сказано, что артист и его поклонники обязательно еще споют вместе на новых концертах в 2023 году.

Очевидица драки артиста Григория Лепса с другим посетителем бара «Finnegan's» в Санкт-Петербурге рассказала, чем закончился конфликт. По ее словам, сам пострадавший после инцидента заявил, что ничего страшного не произошло.

Она отметила, что участники драки после описанных событий были в приподнятом настроении и назвали Лепса «настоящим мужиком». В то же время, по имеющейся информации, пострадавший отправил в полицию заявление и нанял адвоката.

Адвокат Евгений Хейфец заявил, что у клиента, обратившегося к нему после драки с певцом Григорием Лепсом, сломан нос. Защитник рассказал «Комсомольской правде», что охранники певца выманили мужчину на улицу, пообещав извинения.

В ночь на 3 декабря возле одного из баров Санкт-Петербурга произошла потасовка. На появившихся в соцсетях записях видно, как человек, похожий на Лепса, и его знакомый (предположительно, это был охранник певца) дерутся с мужчиной.

Как писала «Фонтанка», совладелец бара заявил, что зачинщиком конфликта был не Лепс, «расстроенный после концерта», а пьяный гость, который якобы решил «докопаться» до знаменитости.

Издание привело и версию гостя - 39-летнего петербуржца Дмитрия. Он обратился в полицию, рассказав, что играл в баре в нарды, когда зашел Лепс и предложил сыграть на десять тысяч долларов. Петербуржец сказал, что таких денег у него нет и между ними началась перепалка. Лепс якобы отвесил мужчине оплеуху, а затем они вышли втроем - он, Лепс, охранник - и начались известные по видео события.

«Мой доверитель сидел в баре и играл в нарды, он рядом живет и любит это заведение. Пришел Лепс с охранником. Стал требовать, чтобы его пустили играть в нарды. В руках тряс пачкой долларов, десять тысяч в сумме. Хотел их поставить», - так описал ту ночь Хейфец.

По словам адвоката, Дмитрий в ответ рассмеялся, сказал, что таких денег у него нет, и попросил оставить его в покое.

«На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо. Охранники после этого попросили моего доверителя выйти на улицу, где перед ними якобы извинились бы», - рассказал Хейфец.

Адвокат заявил, что у его клиента диагностировали перелом носа со смещением. Хейфец расценивает это как «причинение средней тяжести вреда здоровью» (статья 112 УК РФ).

Адвокат отметил, что Дмитрий ничего не имеет против Лепса, считает его хорошим певцом и ждет от него «каких-то извинений и действий».

Адвокат пострадавшего в драке с Григорием Лепсом Евгений Хейфец рассказал, что его клиент не пойдет на мировую, если певец «будет вести себя как Ефремов». Адвокат сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Евгений Хейфец отметил, что его клиент не исключает мирового соглашения с Григорием Лепсом, но при определенных условиях.

«Это он будет решать исходя из поведения той стороны. Если он будет как Михаил Ефремов себя вести, то вряд ли», — рассказал он «Газете.Ru».

По словам Хейфеца, пострадавший в драке с певцом в одном из питерских баров хочет, «чтобы уголовное дело было расследовано по закону, виновные были направлены в суд». О других требованиях его клиент пока не высказывался.

Конфликт с певцом Григорием Лепсом в петербургском пабе начался якобы не по вине артиста, говоривший с ним мужчина первым подошел к компании исполнителя, после чего началась словесная перепалка, сказали источники в заведении.

Мужчина первым подошел к компании певца с каким-то вопросом, вероятно, он хотел с ним сфотографироваться, и вероятно, ему отказали, сообщили источники ФАН.

При этом мужчина начал применять выражения, которые «способствуют разжиганию межнациональной розни», что, по всей видимости, разозлило артиста.

Ситуацию на улице собеседники не наблюдали, но получили инструкцию от руководства – не комментировать ситуацию.

Источник из окружения певца пояснил, что Лепс в этот день расстроился из-за того, что не смог допеть на концерте песню.

Ранее адвокат мужчины Евгений Хейфец заявил, что якобы именно певец стал зачинщиком драки, и пояснил, что он подал заявление в полицию.

Защитник пояснил, что клиент желает расследования уголовного дела в соответствии с российскими законами.

Актер и телеведущий Оскар Кучера в своем Telegram-канале выразил мнение по поводу драки, которая произошла между Григорием Лепсом и посетителем в Санкт-Петербурге.

Кучера встал на защиту артиста. По его словам, новость о драке Лепса «распылили в воздухе».

«Короче, пусть на сцене сегодня у Григория не задалось, ноту не взял, говорит тяжко после болезни, понимаю! Микрофон швырнул. А тут под вечер бедолага какой-то под горячую руку попался. Кстати, удар у Гриши поставлен, зачет!» — написал телеведущий в личном блоге.

Актер отметил, что мужчина по имени Дмитрий, с которым у Лепса произошла драка, не старался сгладить конфликт.

«Посетитель не хотел сдаваться, а, наоборот, проявлял всяческую активность», — считает Кучера.

Григорий Лепс в минувшие выходные отметился в Петербурге не только скандальным концертом, но дракой в одном из питейных заведений культурной столицы. Артист вместе с охранниками избил посетителя бара на Московском проспекте. Жители города не смогли пройти мимо такой новости без комментариев: «ФедералПресс» собрал в соцсетях реакцию петербуржцев на явно не самый лучший день в жизни известного российского артиста.

Жительница Северной столицы Татьяна Надоршина считает, что Лепс вместе со своими охранниками должен понести ответственность за избиение мужчины. По ее словам, все доказательства нарушения правопорядка зафиксированы на видео.

«Уголовные Законы для всех россиян одинаковые! Простого человека сразу же заключили бы за это под стражу, а они гуляют на свободе и деньгами кидаются», – напоминает горожанка.

Она также призывает юристов, депутатов и чиновников не вставать на защиту артиста.

Виктор Прыйма подходит к ситуации иронично, не забывая упомянуть социальный подтекст:

«А он уедет жить в Лондон, а рабы нет», – пишет Виктор.

Пользователь под ником Konrad Oksel подчеркивает, что за групповое избиение дают больший уголовный срок. Однако сочувствия к Лепсу, судя по словам, не испытывает.

«Вслед за Ефремовым на нары самое милое дело», – говорит Oksel.

Людмила Опалева замечает, что от Лепса, артиста с сомнительной репутацией, сложно ждать «более достойного поведения».

«А вот науськивать охрану и бить лежачего сзади из-за спины телохранителя - это стыд для любого мужика. Здесь Лепс повел себя как трусливая крыса», – выносит свой вердикт петербурженка.

С ней согласна и горожанка Кира Булгакова.

«Фу. Поведение абсолютно недостойное. Не по-мужски так повести себя. Стыдно за него», – заявляет Булгакова.

Дмитрий Карпов также размышляет о репутации артиста, но задумывается и юридических последствиях для Лепса.

«Киркорову в начале нулевых на год запретили выступать после «розовой кофточки», неужели Гришку никакие санкции не коснутся?», – пишет петербуржец.

А Антон Верховский вспомнил другого известного любителя спиртного и драк.

«Кокорин отсидел и этого в тюрьму надо...честно будет», – замечает Антон.

Российский певец Григорий Лепс страдает от серьезной алкогольной зависимости, ему нужна помощь специалиста. Об этом заявил врач — психиатр-нарколог Василий Шуров.

— Человек уже употребляет много лет. В данном случае первый шаг — это признать свое бессилие и прийти на лечение. Возможно, ему требуется курс реабилитации, — пояснил он.

По словам эксперта, Лепс настолько зависим от алкоголя, что находится на том этапе, когда он уже не может управлять собственным поведением. Артисту, считает медик, стоит обследоваться, поскольку в ином случае он потеряет свои профессиональные навыки и просто не сможет выступать, сообщает сайт Пятого канала.

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин поддержал в беседе с mk.ru певца Григория Лепса после инцидента в Санкт-Петербурге.

Левкин назвал Лепса «творческим человеком». Он отметил, что восхищается решимостью артиста.

«Такие ситуации несколько раз и у меня бывали. Правда, я только хотел, а он — смог. Но микрофон в звукорежиссера я кидал, такое бывало», — поделился музыкант.

Певица Надя Ручка считает, зрители «получили, на что шли». По словам артистки, зрители «знали», что идут на концерт «яркого человека», который по-разному ведет себя на концерте.

«Думаю, они все поняли. Сейчас на эстраде такие все зажатые, либо чересчур откровенные, а в Лепсе все гармонично. Я сама легко бы смогла так сделать», — отметила Ручка.

59-летняя певица заявила, что Лепсу следует отказаться от звания Народного артиста, если он не покается за драку с посетителем в питерском баре.

Напомним, после того, как певец не смог взять ноту во время своего концерта в питерском Юбилейном, он на эмоциях удалился со сцены. А после этого в состоянии алкогольного опьянения народный артист подрался в баре с посетителем и сломал ему нос.

Его поведение осудила певица Вика Цыганова, которая считает, что Лепс ведет себя не подобающе своему возрасту и статуса.