Григорий Лепс и другие: скандалы с участием российских звезд

В ночь на 3 декабря в Санкт-Петербурге произошла примечательная потасовка: на появившихся в СМИ видео человек, похожий на певца Григория Лепса, и его знакомый (предположительно, его охранник) дерутся с мужчиной. Об этом и других скандалах с участием российских звезд - читайте в материале «Рамблера».

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Лепс, Санкт-Петербург и нарды

Видео дня

Как писала «Фонтанка», потасовка произошла у одного из петербургских баров. Совладелец бара заявил изданию, что зачинщиком конфликта был не Лепс, «расстроенный после концерта», а гость, который якобы решил «докопаться» до знаменитости.

«Фонтанка» привела и версию гостя - 39-летнего петербуржца Дмитрия. Он обратился в полицию, рассказав, что играл в баре в нарды, когда зашел Лепс и предложил сыграть на десять тысяч долларов. Петербуржец отказался, между ними началась перепалка и он якобы получил оплеуху от певца. Затем они вышли втроем - петербуржец, Лепс и его охранник - и начались известные по видео события.

Позже адвокат Дмитрия Евгений Хейфец заявил «КП», что у его клиента диагностировали перелом носа со смещением. Хейфец расценивает это как «причинение средней тяжести вреда здоровью» (статья 112 УК РФ).

По словам адвоката, Дмитрий рассмеялся в ответ на просьбу Лепса сыграть на десять тысяч, сказал, что таких денег у него нет, и попросил оставить его в покое.

«На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо. Охранники после этого попросили моего доверителя выйти на улицу, где перед ними якобы извинились бы», - рассказал Хейфец.

Адвокат заявил, что Дмитрий рассчитывает на извинения.

Успенская, соседи и собаки

В мае 2022 года певица Любовь Успенская рассказала о конфликте, который произошел у нее во время прогулки по коттеджному поселку вместе с дочерью Татьяной Плаксиной и их йоркширским терьером.

По словам певицы, на них напали и покусали чужие собаки. Артистка заявила, что в ответ зашла к владелице животных и сделала ей замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке.

Соседи утверждали, что певица несколько раз ударила их бульдога рукояткой от ошейника и выкрикивала оскорбления.

В сентябре адвокат Успенской Елена Сенина рассказала «КП», что история завершилась: полиция отказала в возбуждении уголовного дела против певицы «по вопросам причинения ею травм как собаке, так и их хозяйке». Адвокат отмечала, что певица пока не решила, подавать ли ей встречные заявления.

«Вполне допускаю, что Любовь Успенская проявит снисхождение к своим обидчикам», - сказала Сенина.

Прилучный и спарринг в ночном клубе

В ноябре 2020 года появилась информация, что актер Павел Прилучный обратился в больницу с переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами головы. Позже СМИ сообщили, что актер подрался с владельцем калининградской клуба «Завод» Владимиром Семеновым.

Сам Прилучный подтвердил, что перенес операцию, но что именно произошло в Калининграде, он объяснил не сразу.

Актер заявил, что «реальные детали произошедшего» отдаст «правоохранительным органам для работы». Позже дело было передано в суд, в суде адвокат Прилучного сообщил, что тот подвергся «немотивированному нападению». Сам актер заявил, что спарринг, который они с владельцем клуба решили устроить в зале для дзюдо (такой зал оказался обустроен в клубе), превратился в его избиение.

18 ноября 2022 года суд приговорил Семенова к году и пяти месяцам исправительных работ. Его обвинение в итоге переквалифицировали со статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью на «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Актер Епифанцев и снова петербургский бар

В феврале 2021 года актер подрался с обидчиками своей бывшей супруги, актрисы Анастасии Веденской. Драка произошла в одном из баров Санкт-Петербурга. СМИ писали, что знакомая бросила бокал в Веденскую, а Епифанцев подрался с мужчиной из компании обидчицы.

Позже актриса подтвердила историю в комментарии «Пятому каналу». Она рассказала, что все началось со спора с обидчицей и ее мужем-режиссером - Веденская говорила о проблеме домашнего насилия, семейная пара с ней спорила, а затем женщина бросила в нее бокал.

«Кровь лилась, очень много. Скорая была, полиция, мне было страшно… У меня такого никогда не было», - подчеркнула актриса.

Зачинщицу ссоры в итоге доставили в полицию.

Позже Епифанцев заявил, что ему неприятно от слов поклонников, которые хвалят его за драку. Он назвал этот и ему подобные инциденты «конфликтом человека с самим собой».