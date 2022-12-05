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18 минут назад

Андрей Губин пожаловался на одиночество

Мослента

На одиночество пожаловался журналисту Владимиру Полупанову тяжелобольной певец Андрей Губин. Об этом Полупанов рассказал на личной странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Андрей Губин пожаловался на одиночество
Фото: ТАССТАСС

«Говорили про его одиночество, про дом, который он зачем-то снял в Подмосковье, живя в своей трешке в районе Бауманской», — написал он.

Журналист уточнил, что вместе с Губиным они посетили премию «Песня года». И, при сдаче вещей в гардероб, артист пытался как можно больше скрыться в своем худи с капюшоном, чтобы его никто не узнал. Полупанов добавил, что Губину это удалось — он оставался незамеченным весь вечера.

В 2000-х врачи поставили певцу левостороннюю прозопалгию — заболевание, при котором пациент постоянно ощущает боль во всем теле. Известно, что эта болезнь не лечится.

Ранее Андрей Губин заявил о намерении вернуться на сцену. По словам артиста, он думает об этом уже 15 лет.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,
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