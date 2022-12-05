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9 минут назад

Стала известна новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга

Деловая газета "Взгляд"

Конфликт с певцом Григорием Лепсом в петербургском пабе начался якобы не по вине артиста, говоривший с ним мужчина первым подошел к компании исполнителя, после чего началась словесная перепалка, сказали источники в заведении.

Стала известна новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина первым подошел к компании певца с каким-то вопросом, вероятно, он хотел с ним сфотографироваться, и вероятно, ему отказали, сообщили источники ФАН.

Появилось видео начала конфликта между Лепсом и посетителем бара

При этом мужчина начал применять выражения, которые «способствуют разжиганию межнациональной розни», что, по всей видимости, разозлило артиста.

Ситуацию на улице собеседники не наблюдали, но получили инструкцию от руководства – не комментировать ситуацию.

Источник из окружения певца пояснил, что Лепс в этот день расстроился из-за того, что не смог допеть на концерте песню.

Ранее адвокат мужчины Евгений Хейфец заявил, что якобы именно певец стал зачинщиком драки, и пояснил, что он подал заявление в полицию.

Защитник пояснил, что клиент желает расследования уголовного дела в соответствии с российскими законами.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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