Публицист Манукян раскритиковал «содержавшую весь СССР» Вайкуле

«Считать в здравом уме, что Лайма содержала весь СССР невозможно. Забавно, что оказывается Пугачева содержала всю Россию. Видимо так плохо содержала, что в 1990-е народ очень плохо жил, а в 2000-е она уже отошла от дел и уж точно никого содержать не могла. <...> А с другой стороны — пусть говорят, теперь становится видна «дурь» каждого, кто получил от страны все, а теперь плюет в нее из-за рубежа», — возмутился Манукян.