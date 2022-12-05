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1 час назад

Публицист Манукян раскритиковал "содержавшую весь СССР" Вайкуле

Газета.Ru

Блогер-публицист Вадим Манукян раскритиковал в беседе с ФАН заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она содержала весь СССР, а Алла Пугачева всю Россию. По его словам, подобные высказывания демонстрируют «дурь» каждого артиста, прославившегося в России, а теперь негативно высказывающегося о ней, находясь за рубежом.

Публицист Манукян раскритиковал «содержавшую весь СССР» Вайкуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считать в здравом уме, что Лайма содержала весь СССР невозможно. Забавно, что оказывается Пугачева содержала всю Россию. Видимо так плохо содержала, что в 1990-е народ очень плохо жил, а в 2000-е она уже отошла от дел и уж точно никого содержать не могла. <...> А с другой стороны — пусть говорят, теперь становится видна «дурь» каждого, кто получил от страны все, а теперь плюет в нее из-за рубежа», — возмутился Манукян.

Представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала заявление Вайкуле. По словам дипломата, «осталось понять, кто содержал» людей, которые приобретали «билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы».

Шоу-бизнес,Мария Захарова,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,МИД России,
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