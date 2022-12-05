Что петербуржцы думают о драке Лепса с прохожим: мнения

Григорий Лепс в минувшие выходные отметился в Петербурге не только скандальным концертом, но дракой в одном из питейных заведений культурной столицы. Артист вместе с охранниками избил посетителя бара на Московском проспекте. Жители города не смогли пройти мимо такой новости без комментариев: «ФедералПресс» собрал в соцсетях реакцию петербуржцев на явно не самый лучший день в жизни известного российского артиста.

Фото: ТАСС ТАСС

Жительница Северной столицы Татьяна Надоршина считает, что Лепс вместе со своими охранниками должен понести ответственность за избиение мужчины. По ее словам, все доказательства нарушения правопорядка зафиксированы на видео.

Видео дня

«Уголовные Законы для всех россиян одинаковые! Простого человека сразу же заключили бы за это под стражу, а они гуляют на свободе и деньгами кидаются», – напоминает горожанка.

Она также призывает юристов, депутатов и чиновников не вставать на защиту артиста.

Виктор Прыйма подходит к ситуации иронично, не забывая упомянуть социальный подтекст:

«А он уедет жить в Лондон, а рабы нет», – пишет Виктор.

Пользователь под ником Konrad Oksel подчеркивает, что за групповое избиение дают больший уголовный срок. Однако сочувствия к Лепсу, судя по словам, не испытывает.

«Вслед за Ефремовым на нары самое милое дело», – говорит Oksel.

Людмила Опалева замечает, что от Лепса, артиста с сомнительной репутацией, сложно ждать «более достойного поведения».

«А вот науськивать охрану и бить лежачего сзади из-за спины телохранителя - это стыд для любого мужика. Здесь Лепс повел себя как трусливая крыса», – выносит свой вердикт петербурженка.

С ней согласна и горожанка Кира Булгакова.

«Фу. Поведение абсолютно недостойное. Не по-мужски так повести себя. Стыдно за него», – заявляет Булгакова.

Дмитрий Карпов также размышляет о репутации артиста, но задумывается и юридических последствиях для Лепса.

«Киркорову в начале нулевых на год запретили выступать после «розовой кофточки», неужели Гришку никакие санкции не коснутся?», – пишет петербуржец.

А Антон Верховский вспомнил другого известного любителя спиртного и драк.