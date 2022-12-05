В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
20 минут назад

Организаторы гастролей сообщили, что концерт Лободы в Вильнюсе состоится

ТАСС

Концерт украинской певицы и телеведущей Светланы Лободы в Вильнюсе, несмотря на ранее объявленную отмену, состоится. Об этом в понедельник сообщили организаторы гастролей Sou idejos.

Организаторы: концерт Лободы в Вильнюсе состоится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за одностороннего решения администраторов площадки, где должно было состояться выступление певицы, оно переносится в другой зал, но концерт состоится", - приводит их сообщение портал национального радио LRT.

На прошлой неделе выступления Лободы в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляе были отменены с учетом рекомендаций литовского МИД и противоречиво оцениваемой в Литве репутации исполнительницы.

Внешнеполитическое ведомство сначала хотело объявить Лободу нежелательной в стране персоной, однако пресс-секретарь главы МИД Паулина Левицкайте заявила, что юридических оснований для этого не найдено. Певица является гражданкой Украины, в настоящее время проживает в Латвии, поэтому, в отличие от российских артистов, на нее не распространяются автоматические запреты на въезд в республику.

Как отметил министр культуры Литвы Симонас Кайрис, позиция Лободы по отношению к действиям России на Украине непонятна. Министр подчеркнул, что в Латвии организаторы некоторых мероприятий сами отменили выступления Лободы, и призвал представителей литовского шоу-бизнеса последовать примеру коллег.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители