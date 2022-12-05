Организаторы: концерт Лободы в Вильнюсе состоится

Концерт украинской певицы и телеведущей Светланы Лободы в Вильнюсе, несмотря на ранее объявленную отмену, состоится. Об этом в понедельник сообщили организаторы гастролей Sou idejos.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Из-за одностороннего решения администраторов площадки, где должно было состояться выступление певицы, оно переносится в другой зал, но концерт состоится", - приводит их сообщение портал национального радио LRT.

На прошлой неделе выступления Лободы в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляе были отменены с учетом рекомендаций литовского МИД и противоречиво оцениваемой в Литве репутации исполнительницы.

Внешнеполитическое ведомство сначала хотело объявить Лободу нежелательной в стране персоной, однако пресс-секретарь главы МИД Паулина Левицкайте заявила, что юридических оснований для этого не найдено. Певица является гражданкой Украины, в настоящее время проживает в Латвии, поэтому, в отличие от российских артистов, на нее не распространяются автоматические запреты на въезд в республику.