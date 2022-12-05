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33 минуты назад

Лолита заявила,что в ее райдер всегда входит скорая помощь

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с «Пятым каналом», что в ее райдер входит скорая помощь.

Лолита рассказала о необычном пункте в райдере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Милявская отметила, что «помимо технического присутствия», врачи скорой помощи также дежурят в зале во время концерта. По словам певицы, бывает плохо как зрителям, так и «возрастному коллективу».

«Я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концертом, чтобы у зрителей не было неожиданностей», — поделилась Лолита.

Милявская добавила, что очень доверяет российской бригаде скорой помощи. Она уточнила, что во время гастролей ни разу не видела непрофессиональных врачей.

На днях Лолита заболела во время тура. Артистка призналась, что работала без выходных, поэтому, возможно, подхватила вирус от поклонников во время концерта.

«Понятно, что где-то кто-то из зрителей обнял/поцеловал. Хотя, я старалась сокращать общение, но во время концерта, но это невозможно. Тебе подарили цветы, тебя потащили, обняли, где-то я «нацеловала» этот вирус», — поделилась певица.

Она отметила, что уже идет на поправку.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Григорий Лепс,
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