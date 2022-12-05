В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Известная российская юмористка раскрыла закулисье популярного шоу

Lenta.ru

Российская юмористка Зоя Яровицына рассказала, как ведущие шоу «Надкаст» выбирают гостей для передачи. Закулисье популярного проекта она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известная российская юмористка раскрыла закулисье популярного шоу
Фото: СкриншотСкриншот

«Основной критерий: чтобы нам всем было интересно пообщаться с этим человеком и было комфортно в его обществе», — так известная комикесса ответила на вопрос о том, как в шоу выбирают приглашенных гостей.

Помимо этого, Яровицына поделилась впечатлениями от «Надкаста» с телеведущей и бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Аленой Водонаевой. Она заверила, что перед съемками у нее не было опасений из-за выбора гостьи.

«Не была уверена, что сразу завяжется диалог, так как до этого мы не были знакомы. Но Алена [Водонаева] оказалась очень приятным, думающим, открытым человеком. Общаться было легко и интересно», — заявила юмористка. Она также отметила, что восхищается уверенностью в себе телеведущей.

Проект «Надкаст» выходит на YouTube и платформе The Hole с августа 2021 года. Каждый выпуск посвящен одной теме, которую юмористы обсуждают с приглашенным звездным гостем. Постоянные участники шоу — комики Зоя Яровицына, Игорь Джабраилов, Чермен Качмазов и Саша Ни.

Ранее Яровицына в шоу «Надкаст» рассказала о приятно удивившем ее российском городе. Юмористка призналась, что вопреки ожиданиям ей очень понравилась поездка в Воронеж.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители