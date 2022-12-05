Известная российская юмористка раскрыла закулисье популярного шоу

Российская юмористка Зоя Яровицына рассказала, как ведущие шоу «Надкаст» выбирают гостей для передачи. Закулисье популярного проекта она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«Основной критерий: чтобы нам всем было интересно пообщаться с этим человеком и было комфортно в его обществе», — так известная комикесса ответила на вопрос о том, как в шоу выбирают приглашенных гостей.

Помимо этого, Яровицына поделилась впечатлениями от «Надкаста» с телеведущей и бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Аленой Водонаевой. Она заверила, что перед съемками у нее не было опасений из-за выбора гостьи.

«Не была уверена, что сразу завяжется диалог, так как до этого мы не были знакомы. Но Алена [Водонаева] оказалась очень приятным, думающим, открытым человеком. Общаться было легко и интересно», — заявила юмористка. Она также отметила, что восхищается уверенностью в себе телеведущей.

Проект «Надкаст» выходит на YouTube и платформе The Hole с августа 2021 года. Каждый выпуск посвящен одной теме, которую юмористы обсуждают с приглашенным звездным гостем. Постоянные участники шоу — комики Зоя Яровицына, Игорь Джабраилов, Чермен Качмазов и Саша Ни.