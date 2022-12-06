SHAMAN рассказал, что предпочитает зрелых женщин

По словам певца, он не чувствует себя на свой возраст. Он отметил, что чаще всего чувствует себя намного старше, чем он есть на самом деле. Сам артист связывает это с тем, что он много времени проводит наедине с собой, кроме того, он не любит большие и шумные вечеринки и среди его друзей нет «случайных» людей.