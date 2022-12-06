SHAMAN рассказал, что предпочитает зрелых женщин

Российский певец SHAMAN заявил, что его не привлекают ровесницы, отметив, что общаться со зрелыми женщинами ему гораздо проще. Об этом сообщает портал «7дней».
По словам певца, он не чувствует себя на свой возраст. Он отметил, что чаще всего чувствует себя намного старше, чем он есть на самом деле. Сам артист связывает это с тем, что он много времени проводит наедине с собой, кроме того, он не любит большие и шумные вечеринки и среди его друзей нет «случайных» людей.
По словам певца, ему гораздо проще и комфортнее находить общий язык с теми людьми, которые значительно старше его.
«Мне комфортно находить общий язык с людьми, которым за 50, а лучше даже за 60», — цитирует артиста «Пятый канал».
Ранее певец представил публике свою вторую жену Елену Мартынову, которая старше артиста на 14 лет.