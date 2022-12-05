Волочкова призналась в чрезмерном употреблении алкоголя

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что в некоторые моменты злоупотребляла алкогольными напитками.
По словам звезды, некоторые периоды ее жизни можно считать «непростыми временами».
«Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало — и чрезмерным его количеством», — рассказала Волочкова.
При этом балерина отмечает, что никогда не злоупотребляла алкоголем перед запланированными выступлениями.
«Я просто сидела дома и плакала, в обнимку с подушкой, кальяном и просекко. Я нормальный живой человек, не святая», — признается она.