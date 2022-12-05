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1 час назад

Волочкова призналась в чрезмерном употреблении алкоголя в непростые времена

Газета.Ruиещё 2

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что в некоторые моменты злоупотребляла алкогольными напитками.

Волочкова призналась в чрезмерном употреблении алкоголя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам звезды, некоторые периоды ее жизни можно считать «непростыми временами».

«Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало — и чрезмерным его количеством», — рассказала Волочкова.

При этом балерина отмечает, что никогда не злоупотребляла алкоголем перед запланированными выступлениями.

«Я просто сидела дома и плакала, в обнимку с подушкой, кальяном и просекко. Я нормальный живой человек, не святая», — признается она.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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