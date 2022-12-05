Адвокат Евгений Хейфец заявил, что у клиента, обратившегося к нему после драки с певцом Григорием Лепсом, сломан нос. Защитник рассказал «Комсомольской правде», что охранники певца выманили мужчину на улицу, пообещав извинения.

В ночь на 3 декабря возле одного из баров Санкт-Петербурга произошла потасовка. На появившихся в соцсетях записях видно, как человек, похожий на Лепса, и его знакомый (предположительно, это был охранник певца) дерутся с мужчиной.

Как писала «Фонтанка», совладелец бара заявил, что зачинщиком конфликта был не Лепс, «расстроенный после концерта», а пьяный гость, который якобы решил «докопаться» до знаменитости.

Издание привело и версию гостя - 39-летнего петербуржца Дмитрия. Он обратился в полицию, рассказав, что играл в баре в нарды, когда зашел Лепс и предложил сыграть на десять тысяч долларов. Петербуржец сказал, что таких денег у него нет и между ними началась перепалка. Лепс якобы отвесил мужчине оплеуху, а затем они вышли втроем - он, Лепс, охранник - и начались известные по видео события.

«Мой доверитель сидел в баре и играл в нарды, он рядом живет и любит это заведение. Пришел Лепс с охранником. Стал требовать, чтобы его пустили играть в нарды. В руках тряс пачкой долларов, десять тысяч в сумме. Хотел их поставить», - так описал ту ночь Хейфец.

По словам адвоката, Дмитрий в ответ рассмеялся, сказал, что таких денег у него нет, и попросил оставить его в покое.

«На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо. Охранники после этого попросили моего доверителя выйти на улицу, где перед ними якобы извинились бы», - рассказал Хейфец.

Адвокат заявил, что у его клиента диагностировали перелом носа со смещением. Хейфец расценивает это как «причинение средней тяжести вреда здоровью» (статья 112 УК РФ).