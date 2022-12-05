Адвокат Евгений Хейфец заявил, что у клиента, обратившегося к нему после драки с певцом Григорием Лепсом, сломан нос. Защитник рассказал «Комсомольской правде», что охранники певца выманили мужчину на улицу, пообещав извинения.
В ночь на 3 декабря возле одного из баров Санкт-Петербурга произошла потасовка. На появившихся в соцсетях записях видно, как человек, похожий на Лепса, и его знакомый (предположительно, это был охранник певца) дерутся с мужчиной.
Как писала «Фонтанка», совладелец бара заявил, что зачинщиком конфликта был не Лепс, «расстроенный после концерта», а пьяный гость, который якобы решил «докопаться» до знаменитости.
Издание привело и версию гостя - 39-летнего петербуржца Дмитрия. Он обратился в полицию, рассказав, что играл в баре в нарды, когда зашел Лепс и предложил сыграть на десять тысяч долларов. Петербуржец сказал, что таких денег у него нет и между ними началась перепалка. Лепс якобы отвесил мужчине оплеуху, а затем они вышли втроем - он, Лепс, охранник - и начались известные по видео события.
«Мой доверитель сидел в баре и играл в нарды, он рядом живет и любит это заведение. Пришел Лепс с охранником. Стал требовать, чтобы его пустили играть в нарды. В руках тряс пачкой долларов, десять тысяч в сумме. Хотел их поставить», - так описал ту ночь Хейфец.
По словам адвоката, Дмитрий в ответ рассмеялся, сказал, что таких денег у него нет, и попросил оставить его в покое.
«На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо. Охранники после этого попросили моего доверителя выйти на улицу, где перед ними якобы извинились бы», - рассказал Хейфец.
Адвокат заявил, что у его клиента диагностировали перелом носа со смещением. Хейфец расценивает это как «причинение средней тяжести вреда здоровью» (статья 112 УК РФ).
Адвокат отметил, что Дмитрий ничего не имеет против Лепса, считает его хорошим певцом и ждет от него «каких-то извинений и действий».