Отец Жанны Фриске высказался о новой жене Шепелева

Владимир Фриске, отец Жанны, много лет не видит и не общается с собственным внуком Платоном. Дело в том, что его отец не дает родственникам встречаться с мальчиком. Сейчас Шепелев женился на своей избраннице Екатерине Тулуповой. В прошлом году он снова стал отцом – в семье появился сын Тихон.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Владимир Фриске высказался по поводу избранницы Дмитрия и заявил о том, что она на самом деле не любит Платона.

Владимир убежден, что все внимание женщины отдается общему сыну с Дмитрием и ее родной дочери Ладе. При этом Платон, по его мнению, обделен лаской и любовью.