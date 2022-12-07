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27 минут назад

«Платон ей не нужен»: отец Жанны Фриске обвинил новую жену Шепелева в том, что она не любит его внука

Popcake.tvиещё 3

Владимир Фриске, отец Жанны, много лет не видит и не общается с собственным внуком Платоном. Дело в том, что его отец не дает родственникам встречаться с мальчиком. Сейчас Шепелев женился на своей избраннице Екатерине Тулуповой. В прошлом году он снова стал отцом – в семье появился сын Тихон.

Отец Жанны Фриске высказался о новой жене Шепелева
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Владимир Фриске высказался по поводу избранницы Дмитрия и заявил о том, что она на самом деле не любит Платона.

Владимир убежден, что все внимание женщины отдается общему сыну с Дмитрием и ее родной дочери Ладе. При этом Платон, по его мнению, обделен лаской и любовью.

Напомним, совсем недавно Ольга Орлова заявила о том, что у нее есть план, как помирить Шепелева и Владимира Фриске. По ее мнению, кто-то обязательно должен пойти на компромисс, чтобы Платону комфортнее жилось. Она считает, что Владимир Фриске совершал много ошибок в коммуникации с Шепелевым. Кстати, ей самой, как крестной матери, тоже нельзя видеться с ребенком. Ольга пару раз встречала мальчика только на отдыхе.

Шоу-бизнес,Екатерина Тулупова,Ольга Орлова,Жанна Фриске,
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