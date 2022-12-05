Агрессивному поведению Лепса нашли объяснение

Психолог Екатерина Верченова заявила, что к драке с участием певца Григория Лепса могли привести стресс и «накопительный эффект» от событий, которые происходили в его жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В ночь на 3 декабря возле одного из баров Санкт-Петербурга произошла потасовка. На появившихся в соцсетях записях видно, как человек, похожий на Лепса, и его знакомый (предположительно, это был охранник певца) дерутся с мужчиной.

Верченова допустила, что речь может идти о ситуации «дискомфорта или невроза». Также она напомнила, что у каждого человека индивидуальная реакция на спиртное.

«Для кого-то это отдохнуть и заснуть, а у кого-то любой триггер может вывести человека из себя. Поэтому здесь может быть как одна история, так и другая. Мы можем предполагать, что это или влияние алкоголя, или другие факторы», - сказала она.

Как писала «Фонтанка», совладелец бара заявил, что зачинщиком конфликта был не Лепс, «расстроенный после концерта», а пьяный гость, который якобы решил «докопаться» до знаменитости.

Однако издание приводит и версию гостя - 39-летнего петербуржца. Он обратился в полицию, рассказав, что играл в баре в нарды, когда зашел Лепс и предложил сыграть на десять тысяч долларов. Петербуржец сказал, что таких денег у него нет и между ними началась перепалка. Лепс якобы отвесил мужчине оплеуху, а затем они вышли втроем - он, Лепс, охранник и начались известные по видео события.