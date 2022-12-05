Илон Маск назвал комплиментом слова Канье Уэста о "генетическом гибриде"

Илон Маск отреагировал в Twitter на заявление рэпера Канье Уэста, который считает бизнесмена "генетическим гибридом". Миллиардер с юмором отнесся к словам музыканта. "Сочту это за комплимент", - написал Маск в личном блоге. Накануне Канье Уэст опубликовал пост в соцсетях, в котором утверждает, что Илон Маск — клон. Артист предположил, что владелец Twitter "может быть наполовину китайцем". Музыкант заявил, что Маск - гибрид "китайского гения и южноафриканской супермодели". Ранее Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста снова заблокируют в Twitter из-за очередного нарушения им правил о побуждении к насилию.