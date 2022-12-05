Mash: драка с участием Лепса в Петербурге произошла из-за игры в нарды

Драка с участием певца Григория Лепса возле одного из баров произошла из-за игры в нарды. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке" со ссылкой на адвоката Евгения Хейфеца.
Драка произошла после юбилейного концерта Лепса в Петербурге, который прошел 2 декабря. Исполнитель отправился в бар на Московском проспекте и там у него случился конфликт с одним из посетителей заведения Дмитрием. По словам Евгения Хейфеца, адвоката Дмитрия, конфликт произошел из-за игры в нарды. Защитник заявил, что в баре Лепс предложил его доверителю сыграть на $10 тыс. Дмитрий ответил, что у него нет таких денег и разразился конфликт.
Также Mash уточняет, что Дмитрий получил несколько ударов, в том числе в лицо. У мужчины сломан нос. Он подал заявление в территориальный отдел полиции. Драку предварял инцидент, который произошел на концерте в Петербурге, где Лепс швырнул микрофон об пол.