Mash: драка с участием Лепса в Петербурге произошла из-за игры в нарды

Драка с участием певца Григория Лепса возле одного из баров произошла из-за игры в нарды. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке" со ссылкой на адвоката Евгения Хейфеца.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Драка произошла после юбилейного концерта Лепса в Петербурге, который прошел 2 декабря. Исполнитель отправился в бар на Московском проспекте и там у него случился конфликт с одним из посетителей заведения Дмитрием. По словам Евгения Хейфеца, адвоката Дмитрия, конфликт произошел из-за игры в нарды. Защитник заявил, что в баре Лепс предложил его доверителю сыграть на $10 тыс. Дмитрий ответил, что у него нет таких денег и разразился конфликт.