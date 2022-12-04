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11 минут назад

Водонаева высмеяла реакцию зрителей на сцену с Ивлеевой в «Монастыре»

Ирина Лебедева

Алена Водонаева посмеялась над возмущением телезрителей, которые сочли реальным эротический эпизод с Анастасией Ивлеевой и Марком Эйдельштейном в сериале «Монастырь».Об этом она написала в Телеграм-канале.

Водонаева высмеяла реакцию зрителей на сцену с Ивлеевой в «Монастыре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сколько разговоров вызвала эта сцена из сериала А.Молочникова. Все орут что-то про реальный секс. Секс через простынь, видимо, сильно впечатлил наш голодный народ. Удивительно», - саркастически заметила телеведущая.

Алена сказала, что на кадрах прекрасно видно, что Настя Ивлеева завернута в простыню. Для чего тогда пустые разговоры?

Алену спросили, понравилось ли ей кино.

Водонаева ответила: «Я больше ужасы люблю».

Ранее Алена Водонаева высказалась по поводу располневших молодых мам. Телеведущая отметила, что не понимает людей, которые оправдывают лишний вес тем, что женщина недавно родила.

Она напомнила, что тоже является мамой и смогла вернуться в свою прежнюю форму спустя месяц после родов.

Кроме того, она назвала «чушью» то, что любить себя нужно в любом виде. По ее мнению, важна и физическая, и душевная красота.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Алена Водонаева,
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