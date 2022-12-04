Водонаева высмеяла реакцию зрителей на сцену с Ивлеевой в «Монастыре»

Алена Водонаева посмеялась над возмущением телезрителей, которые сочли реальным эротический эпизод с Анастасией Ивлеевой и Марком Эйдельштейном в сериале «Монастырь».Об этом она написала в Телеграм-канале.

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«Сколько разговоров вызвала эта сцена из сериала А.Молочникова. Все орут что-то про реальный секс. Секс через простынь, видимо, сильно впечатлил наш голодный народ. Удивительно», - саркастически заметила телеведущая.

Алена сказала, что на кадрах прекрасно видно, что Настя Ивлеева завернута в простыню. Для чего тогда пустые разговоры?

Алену спросили, понравилось ли ей кино.

Водонаева ответила: «Я больше ужасы люблю».

Ранее Алена Водонаева высказалась по поводу располневших молодых мам. Телеведущая отметила, что не понимает людей, которые оправдывают лишний вес тем, что женщина недавно родила.

Она напомнила, что тоже является мамой и смогла вернуться в свою прежнюю форму спустя месяц после родов.