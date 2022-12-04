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36 минут назад

Лайма Вайкуле возмутилась реакцией россиян на "содержавшую всю страну" Пугачеву

Газета.Ru

Певица Лайла Вайкуле считает, что Алла Пугачева подверглась критике со стороны только маленькой части россиян. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Вайкуле возмутилась реакцией россиян на "содержавшую всю страну" Пугачеву
Фото: laima_vaikule_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России)laima_vaikule_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

«Самая главная звезда России — это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок. Но не всех, а маленькой, злой и глупой массы», — сказала Вайкуле.

Она отметила, что Пугачева «содержала» и СССР, и Россию.

«Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. И получала 17 рублей на стадионе из 45 тыс. зрителей. Посчитайте, сколько денег это принесло государству. Не говорю уже про Аллу. Она содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет», — подчеркнула она.

Ранее Татьяна Буланова объяснила, почему Алла Пугачева покинула Россию.

Шоу-бизнес,Татьяна Буланова,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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