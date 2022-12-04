Вайкуле возмутилась реакцией россиян на "содержавшую всю страну" Пугачеву

Певица Лайла Вайкуле считает, что Алла Пугачева подверглась критике со стороны только маленькой части россиян. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов).
«Самая главная звезда России — это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок. Но не всех, а маленькой, злой и глупой массы», — сказала Вайкуле.
Она отметила, что Пугачева «содержала» и СССР, и Россию.
«Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. И получала 17 рублей на стадионе из 45 тыс. зрителей. Посчитайте, сколько денег это принесло государству. Не говорю уже про Аллу. Она содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет», — подчеркнула она.
Ранее Татьяна Буланова объяснила, почему Алла Пугачева покинула Россию.