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52 минуты назад

Кардашьян записала видео под трек российской группы ALEX&RUS

Ирина Лебедева

Ким Кардашьян в своем аккаунте в социальной сети TikTok выложила видеоролик под музыку из композиции «Дикая львица» калининградского дуэта ALEX&RUS. Кардашьян использовала англоязычную часть композиции. Вместе с ней в ролике появилась ее дочь Норт.

Кардашьян записала видео под трек российской группы ALEX&RUS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео модели под эту музыку уже набрало свыше 14 миллионов просмотров, - рассказывает 360tv.

Сами музыканты сначала даже не поверили в случившееся, - пишет Telegram-канал SHOT.

Менеджер коллектива Данил Уфимцев сказал, что сначала принял аккаунт за какой-то фейк. А когда убедился в том, что он – подлинный, был в восторге.

Музыкант Алексей Гречаник (ALEX) сказал, что это – огромная радость и гордость за работу группы. Рустам Агаев (RUS) отметил, что счастлив, что их трек дошел до самых топовых мировых звезд.

Сообщается, что Ким Кардашьян и Канье Уэст достигли соглашения о разводе. Так, Ким Кардашьян будет получать от рэпера $200 000 ежемесячно в качестве алиментов. Уточняется, что они также разделят опеку над четырьмя детьми.

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,Телеканал "360° Подмосковье",
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