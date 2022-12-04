Кардашьян записала видео под трек российской группы ALEX&RUS

Ким Кардашьян в своем аккаунте в социальной сети TikTok выложила видеоролик под музыку из композиции «Дикая львица» калининградского дуэта ALEX&RUS. Кардашьян использовала англоязычную часть композиции. Вместе с ней в ролике появилась ее дочь Норт.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видео модели под эту музыку уже набрало свыше 14 миллионов просмотров, - рассказывает 360tv.

Сами музыканты сначала даже не поверили в случившееся, - пишет Telegram-канал SHOT.

Менеджер коллектива Данил Уфимцев сказал, что сначала принял аккаунт за какой-то фейк. А когда убедился в том, что он – подлинный, был в восторге.

Музыкант Алексей Гречаник (ALEX) сказал, что это – огромная радость и гордость за работу группы. Рустам Агаев (RUS) отметил, что счастлив, что их трек дошел до самых топовых мировых звезд.