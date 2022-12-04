Софи Лорен поделилась секретами красоты и молодости

Софи Лорен 88 лет, однако выглядит звезда едва ли не вдвое моложе. Знаменитая актриса признается, что просто не «верит» в свой возраст, поскольку «чувствует себя на 20 лет».

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Поддерживать превосходную форму ей помогают несколько факторов. Первый - позитивный взгляд на жизнь. Как сообщает издание medikforum, исследования доказали, что оптимистичные женщины жили в среднем на 14,9% дольше, чем их более пессимистичные сверстницы.

Также очень важную роль играет правильное питание. Актриса придерживается классической средиземноморской диеты, состоящей из свежих овощей, фруктов, орехов, нежирной рыбы, курицы и макарон, при этом не изнуряя себя голодом и не оказывая в бокале благородного напитка.

«Я лучше буду есть макароны и пить вино, чем иметь нулевой размер», – утверждает знаменитость.