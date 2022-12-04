SHAMAN стал лауреатом фестиваля «Песня года»

«Родные, сегодня впервые выступил на «Песне года» как исполнитель, и впервые стал лауреатом этого телевизионного фестиваля — как автор песни «Встанем». ТВ-версию традиционно 1 и 2 января покажет «Россия 1». Что особенно символично — ровно через год с момента создания этой песни», - написал певец.