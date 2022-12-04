SHAMAN стал лауреатом фестиваля «Песня года»

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал поклонникам, что впервые был участником такого масштабного мероприятии и получил награду. На телефестивале «Песня года», который вчера прошел в Москве, он был отмечен как автор песни «Встанем», - сообщает teleprogramma.pro.
Ярослав поделился этой новостью в микроблоге.
«Родные, сегодня впервые выступил на «Песне года» как исполнитель, и впервые стал лауреатом этого телевизионного фестиваля — как автор песни «Встанем». ТВ-версию традиционно 1 и 2 января покажет «Россия 1». Что особенно символично — ровно через год с момента создания этой песни», - написал певец.
Также он рассказал, что принял участие в юбилейном концере в честь 85-летия композитора Эдуарда Артемьева.
«Вместе с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки исполнил хит из любимой несколькими поколениями зрителей «Родни» Никиты Михалкова. «Полет на дельтаплане» тоже стал символом, только другого этапа моей жизни — именно с него десять лет назад началась телевизионная карьера, мой творческий полет», - рассказал Дронов.
Певец прославился благодаря своей песне «Я русский» и клипу на нее.