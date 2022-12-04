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1 час назад

Кондулайнен призналась, что не вернется в профессию

Ирина Лебедева

Елена Кондулайнен была гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Перенесшая два года назад инсульт актриса призналась Лере Кудрявцевой, что вряд ли сможет вернуться в профессию. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Кондулайнен призналась, что не вернется в профессию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это 12 часов не спать, ночью два часа спишь, а потом в самолет или УАЗик, едешь куда-нибудь в Сибирь, в день по четыре спектакля. Это режим для здорового человека», — объяснила Елена.

64-летняя Кондулайнен до сих пор проходит реабилитацию – восстановление идет, но не быстро.

«Это ужас, это ужасно. Я думала, что после болезни неделя пройдет, две пройдет, я не привыкла, что долго болею. А тут два года. И понимаю сейчас, что это не два года, а три или четыре», - объяснила звезда.

Заслуженная артистка России после болезни похудела на 20 килограммов и продолжает худеть.

«Это так получилось. Одни говорят, что это плохо для инсультных больных, когда они худеют. Другие говорят, что так легче справляться с инсультом», — рассказала она.

В тяжелый момент рядом с Еленой были сыновья – Михаил и Александр, коллеги и близкие. Телеведущий Дмитрий Дибров, который также перенес подобный недуг, поддерживает актрису и рассказывает, как легче перенести восстановление.

Шоу-бизнес,Елена Кондулайнен,Дмитрий Дибров,Лера Кудрявцева,
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