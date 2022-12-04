Талызиной потребовалась помощь медиков

Валентине Талызиной минувшей ночью стало плохо. 87-летней актрисе пришлось вызвать скорую помощь. Медики диагностировали у звезды фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня» и «Зигзаг удачи» гипертонический криз.

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Как информирует 5 Канал, врачи приехали к народной артистке РСФСР в два часа ночи. Талызиной оказали первую помощь, однако от предложенной госпитализации она отказалась.

В начале года актриса рассказывала, что серьезно больна, ей диагностировали полинейропатию. Болезнь обострилась несколько лет назад после поездки в Китай, когда актрисе неправильно оформили билеты, из-за чего она пережила сильный стресс и добиралась до дома десять часов. В итоге у нее стали отказывать ноги.