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19 минут назад

Юрист назвал причину ликвидации последней российской компании Пугачевой

Lenta.ru

Звездный юрист Андрей Марочкин назвал причину ликвидации последней принадлежавшей певице Алле Пугачевой отечественной компании ООО «АБП». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Юрист назвал причину ликвидации последней российской компании Пугачевой
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Полагаю, что Алла Борисовна закрывает предприятие «АБП», поскольку оно давно не приносит доходов, а налоговую отчетность сдавать надо, соответственно, нужно платить зарплату людям, которые будут этим заниматься».

Юрист отметил, что говорить об окончательном решении знаменитости закрыть бизнес в России пока рано, так как она не закрыла свое ИП. Об этом решении станет известно в начале следующего года, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева начала работу по ликвидации фирмы «АБП», которая занималась организацией концертов певицы, а также вела деятельность радиостанции «Радио Алла» в 2010 году. «АБП» была оформлена на директора артистки Елену Чупракову.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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