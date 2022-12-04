Юрист назвал причину ликвидации последней российской компании Пугачевой

«Полагаю, что Алла Борисовна закрывает предприятие «АБП», поскольку оно давно не приносит доходов, а налоговую отчетность сдавать надо, соответственно, нужно платить зарплату людям, которые будут этим заниматься».

Юрист отметил, что говорить об окончательном решении знаменитости закрыть бизнес в России пока рано, так как она не закрыла свое ИП. Об этом решении станет известно в начале следующего года, подчеркнул собеседник агентства.