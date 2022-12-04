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54 минуты назад

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева беременна в третий раз

Слово и Дело

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в «Счастливы вместе», беременна. Об этом рассказал «СтарХиту» источник из близкого окружения артистки.

Звезда «Счастливы вместе» забеременела в третий раз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для Бочкаревой этот ребенок станет уже третьим. Сейчас она воспитывает дочку Марию и сына Ивана от бывшего мужа адвоката Николая Борисова. Их брак был расторгнут в 2014 году.

Сейчас Бочкарева находится замужем за неким Романом. О новом супруге звезды информации весьма немного. Однако, по словам собеседника портала, они давно планировали эту беременность. При этом, положение артистка тщательно скрывает за пышными платьями.

Шоу-бизнес,Наталья Бочкарева,Николай Борисов,
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