Звезда «Счастливы вместе» забеременела в третий раз

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в «Счастливы вместе», беременна. Об этом рассказал «СтарХиту» источник из близкого окружения артистки.

Для Бочкаревой этот ребенок станет уже третьим. Сейчас она воспитывает дочку Марию и сына Ивана от бывшего мужа адвоката Николая Борисова. Их брак был расторгнут в 2014 году.