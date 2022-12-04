В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
44 минуты назад

Дмитрий Нагиев резко ответил на вопрос о внуках

Слово и Дело

Популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев резко прокомментировал вопрос о внуках. Артист дал свой комментарий корреспонденту передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Дмитрий Нагиев резко ответил на вопрос о внуках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл проклял?» — заявил актер.

Нагиев редко разговаривает о личной жизни. При этом недавно в Сети появились слухи, что телеведущий стал дедушкой, но он эту информацию сейчас опроверг.

Актер в последнее время ведет закрытый образ жизни и даже серьезно задумывается о смене рода деятельности. При этом наследник актера Кирилл Нагиев пошел по стопам отца и снимается в фильмах и сериалах.

Шоу-бизнес,Кирилл Нагиев,Дмитрий Нагиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители