Дмитрий Нагиев резко ответил на вопрос о внуках

Популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев резко прокомментировал вопрос о внуках. Артист дал свой комментарий корреспонденту передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл проклял?» — заявил актер.

Нагиев редко разговаривает о личной жизни. При этом недавно в Сети появились слухи, что телеведущий стал дедушкой, но он эту информацию сейчас опроверг.