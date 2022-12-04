Дмитрий Нагиев резко ответил на вопрос о внуках

Популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев резко прокомментировал вопрос о внуках. Артист дал свой комментарий корреспонденту передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл проклял?» — заявил актер.
Нагиев редко разговаривает о личной жизни. При этом недавно в Сети появились слухи, что телеведущий стал дедушкой, но он эту информацию сейчас опроверг.
Актер в последнее время ведет закрытый образ жизни и даже серьезно задумывается о смене рода деятельности. При этом наследник актера Кирилл Нагиев пошел по стопам отца и снимается в фильмах и сериалах.