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1 час назад

Украинскую певицу Лободу раскритиковали после обращения в соцсетях на русском языке

Деловая газета "Взгляд"

Украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за сообщение на русском языке в соцсетях.

В сети высмеяли украинскую певицу Лободу
Фото: ТАССТАСС

Лобода опубликовала в Instagram сообщение о том, что ее концерт в Вильнюсе состоится, хотя его и пришлось перенести на новую площадку. Украинские подписчики обрушились на нее с упреками за использование русского языка, некоторые написали певице оскорбления. Российских комментаторов использование Лободой русского языка повеселило, они объяснили это тем, что русский язык «велик и могуч».

Лобода хочет дать в Литве ряд концертов в поддержку Украины. Однако местные власти выступили против, поскольку руководство Литвы считает репутацию исполнительницы противоречивой, а ее отношение к действиям России на Украине – непонятным. МИД Литвы хотел объявить Лободу нежелательной в стране персоной, но не нашел юридических оснований, передает ТАСС.

Было объявлено об отмене концертов, но затем продажу билетов возобновили, передает РБК.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине Лобода уехала из России в Ригу. Украинская артистка Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на «Евровидении–2009», заявила, что на родине Лободу никто не ждет, поскольку та продолжила работать в России после 2014 года.

Шоу-бизнес,Евровидение,Русский язык,Анастасия Приходько,Светлана Лобода,
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