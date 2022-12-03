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8 минут назад

Концерт Лепса в Петербурге завершился скандалом

Ирина Лебедева

Накануне Григорий Лепс давал концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. С самого начала выступление не задалось. Певец вышел на сцену, будучи нездоров.

Концерт Лепса в Петербурге завершился скандалом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не очень сегодня веселый день. Немножко приболел я, но ничего - справимся. Благодарен всем, что терпите меня», - заявил Лепс.

Григорий исполнил ряд хитов, но концерт так и не завершил. Проявились явные проблемы с голосом, и во время песни «Самый лучший день» певец замолчал буквально на полуслове. Затем он швырнул микрофон и ушел за кулисы. Расстроенным зрителям осталось только обсуждать неудавшееся шоу в социальных сетях, - пишет "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс, певица Ольга Бузова и музыкант Леонид Агутин не останутся без заработка в праздники, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Востребованные звезды шоу-бизнеса не остались без заказов в главную ночь в году. Так, Агутин собирается петь в ресторане «Турандот» и в «Крокус Сити Холле». Музыкант разделит сцену с Лепсом и исполнительницей Zivert. Цена за билет на мероприятие — более 70 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Леонид Агутин,Ольга Бузова,
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