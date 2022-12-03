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51 минуту назад

Бородина похвасталась дорогостоящим приобретением

Ирина Лебедева

Ксения Бородина больше 18 лет ведет шоу «Дом-2», также у нее есть и другие хорошо оплачиваемые проекты. Еще 2 года назад телеведущая решила приобрести Ролс-Ройс.

Бородина похвасталась дорогостоящим приобретением
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Стоит такая машина около 45 миллионов рублей. Однако роскошный автомобиль почти два года не могли доставить из-за закрытых границ. И вот, наконец дорогая и долгожданная покупка вручена хозяйке. Об этом в микроблоге сообщила сама Ксения.

Телеведущая не скрывает своей радости и даже на публику поцеловала украшение на капоте автомобиля, - пишет teleprogramma.pro.

Ведущая телестройки «Дом-2» воспитывает двоих дочерей – 13-летнюю Теону и шестилетнюю Марусю. У девочек разные отцы. Старшая дочь родилась в браке с бизнесменом Юрием Будаговым.

Во втором браке с бизнесменом Курбаном Омаровым на свет появилась Теона. Бородина ответила на вопрос поклонников, помогают ли материально отцы девочкам.

«Отец Маруси не помогает. Отец Теоны пересылает регулярно определенную небольшую сумму», - рассказала Ксения в социальных сетях.

Бородина признается, что сама оплачивает все потребности девочек: школу, одежду, путешествия и многое другое.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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