Федосеева-Шукшина рассказала об источнике доходов ее семьи

«Я артистов в этом понимаю. Потому что это миф, что драматические артисты богатые. Они ходят на ток-шоу от своей бедности. Это на Западе артист заработал и может жить на эти деньги. Я не хожу вообще никуда. Жалко, ходят от бедности. Потому что квартиры растут в цене, растут цены, и дети просят денег. Поэтому актеров не надо осуждать».