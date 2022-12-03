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1 час назад

Федосеева-Шукшина рассказала об источнике доходов ее семьи

Ирина Лебедева

Лидия Федосеева-Шукшина была гостьей программы НТВ «Секрет на миллион». Актриса рассказала о том, из чего складываются бюджеты ее и ее близких, о взаимоотношениях в семье и опровергла слухи о насильственном помещении в дом престарелых. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

Федосеева-Шукшина рассказала об источнике доходов ее семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сама захотела, а в газетах написали, что меня сдали в дом престарелых. Во-первых, тихо, во-вторых, природа, для меня это замечательно!», - объяснила Лидия Николаевна.

Пожилая актриса прошла медицинские обследования, курс необходимых процедур. А при выписке ей выдали специальную коляску.

«В квартире я хожу без палочки, а если надо выйти, то с палочкой, а теперь Оля возит меня в колясочке», - рассказала Федосеева-Шукшина.

Ольга – младшая дочь – живет вместе с ней и ухаживает за матерью.

Семья получает гонорары за произведения покойного писателя, что является значимой частью бюджетов.

«Нашу семью, дочерей и внуков кормит творчество Василия Макаровича», - призналась актриса.

Станислав Садальский призвал не осуждать знаменитостей, которые часто становятся гостями многочисленных ток-шоу на отечественном телевидении. По словам артиста, они решаются на такой шаг не от легкой жизни. В частности, он имел в виду и Лидию Федосееву-Шукшину.

«Я артистов в этом понимаю. Потому что это миф, что драматические артисты богатые. Они ходят на ток-шоу от своей бедности. Это на Западе артист заработал и может жить на эти деньги. Я не хожу вообще никуда. Жалко, ходят от бедности. Потому что квартиры растут в цене, растут цены, и дети просят денег. Поэтому актеров не надо осуждать».

Шоу-бизнес,Лидия Федосеева-шукшина,Станислав Садальский,
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