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1 час назад

Лолита вступилась за Лепса после инцидента в Санкт-Петербурге

Газета.Ruиещё 2

Певица Лолита Милявская призналась, что виделась с Григорием Лепсом после его концерта в Санкт-Петербурге. Он был в хорошем настроении и даже шутил. По словам Милявской, каждый артист может "налажать". Ее слова передает mk.ru.

Лолита вступилась за Лепса после скандала в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Когда мне не нравится что-то из того, что я делаю на сцене, выхожу за кулисы и прошу прощения у своего коллектива. Бывает, плохо спела, сфальшивила. Такое у всех случается. Это жизнь", - сказала Милявская.

Она подчеркнула, что не знает ничего об инциденте Лепса в Санкт-Петербурге.

Сам артист в разговоре с ней не упоминал о случившемся.

"Он мне сходу рассказал анекдот. Правда, я не с первого раза его поняла, потому что очень уставшая сегодня. Он зашел в лифт и еще раз мне его рассказал, пока я не начала смеяться", - отметила певица.

Ранее бросивший микрофон на концерте Лепс заявил, что на выступлении все пошло "не по плану".

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Григорий Лепс,
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