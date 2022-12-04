Лолита вступилась за Лепса после скандала в Петербурге

Певица Лолита Милявская призналась, что виделась с Григорием Лепсом после его концерта в Санкт-Петербурге. Он был в хорошем настроении и даже шутил. По словам Милявской, каждый артист может "налажать". Ее слова передает mk.ru.
"Когда мне не нравится что-то из того, что я делаю на сцене, выхожу за кулисы и прошу прощения у своего коллектива. Бывает, плохо спела, сфальшивила. Такое у всех случается. Это жизнь", - сказала Милявская.
Она подчеркнула, что не знает ничего об инциденте Лепса в Санкт-Петербурге.
Сам артист в разговоре с ней не упоминал о случившемся.
"Он мне сходу рассказал анекдот. Правда, я не с первого раза его поняла, потому что очень уставшая сегодня. Он зашел в лифт и еще раз мне его рассказал, пока я не начала смеяться", - отметила певица.
Ранее бросивший микрофон на концерте Лепс заявил, что на выступлении все пошло "не по плану".