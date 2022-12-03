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1 час назад

Данилко потерял российского зрителя и доходы в десятки миллионов рублей

Ирина Лебедева

Украинский артист Андрей Данилко, выступавший под именем Верки Сердючки, ранее очень популярный в России, теперь потерял возможность зарабатывать на российских площадках. Об этом журналистам «Московского Комсомольца» рассказал продюсер Сергей Лавров.

Данилко потерял российского зрителя и доходы в десятки миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работы у Андрея ни в Москве, ни в других российских регионах нет и никогда уже не будет. Он слишком много красных линий перешел в последнее время. То, что он творит сейчас на своих концертах, — за гранью добра и зла», - объяснил Лавров.

Ранее Данилко зарабатывал десятки миллионов на своих концертах, давая по несколько выступлений в день. Без его песен не обходился ни один праздник.

«Его просто разрывали на куски. До конфликта на Украине он был мегавостребован», - вспоминает продюсер.

Сейчас же Лавров перестал общаться со своим подопечным, которому успел сделать сотни концертов, из-за разных политических взглядов.

Украинский певец Андрей Данилко, прославившийся благодаря образу Верки Сердючки, нарушил свое обещание остаться в Киеве вместе с народом в нелегкие времена. Об этом рассказал политик Роман Худяков. Верка Сердючка отправляется в гастрольный тур по миру.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Роман Худяков,Сергей Лавров,
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