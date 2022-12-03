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1 час назад

Представитель Пугачевой не комментирует слухи об экскурсиях в замке

Ирина Лебедева

Накануне в Telegram-каналах появились сообщения, что Алла Пугачева и Максим Галкин* якобы решили помочь благотворительному фонду Елены Зеленской, супруги Владимира Зеленского. В их замке в подмосковной деревне Грязь будут проводиться экскурсии, доход от которых предполагается переводить в Фонд.

Представитель Пугачевой не комментирует слухи об экскурсиях в замке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Называлась даже стоимость такой экскурсии, в которую входит просмотр комнат и гардеробных звезд, - 10 200 рублей.

Елена Чупракова, представитель Аллы Пугачевой, отказалась беседовать с журналистами РИА Новости по этому поводу. Она сказала, что не будет ни опровергать, ни подтверждать эти слухи и вообще комментировать ситуацию.

Фотографии билетов на экскурсию появились в социальных сетях в пятницу, 2 декабря. Как сообщило украинское информационное агентство УНИАН, в данный момент попасть на экскурсию можно только по приглашению.

*Признан иноагентом в РФ.

Шоу-бизнес,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,Алла Пугачева,
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