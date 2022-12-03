Представитель Пугачевой не комментирует слухи об экскурсиях в замке

Накануне в Telegram-каналах появились сообщения, что Алла Пугачева и Максим Галкин* якобы решили помочь благотворительному фонду Елены Зеленской, супруги Владимира Зеленского. В их замке в подмосковной деревне Грязь будут проводиться экскурсии, доход от которых предполагается переводить в Фонд.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Называлась даже стоимость такой экскурсии, в которую входит просмотр комнат и гардеробных звезд, - 10 200 рублей.

Елена Чупракова, представитель Аллы Пугачевой, отказалась беседовать с журналистами РИА Новости по этому поводу. Она сказала, что не будет ни опровергать, ни подтверждать эти слухи и вообще комментировать ситуацию.

Фотографии билетов на экскурсию появились в социальных сетях в пятницу, 2 декабря. Как сообщило украинское информационное агентство УНИАН, в данный момент попасть на экскурсию можно только по приглашению.