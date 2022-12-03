Мария Шукшина возмущена возвращением шоу с Гордоном и Барановской

Программа «Мужское и женское» с Александром Гордоном и Юлией Барановской вновь появилась в эфире. На возвращение шоу негативно отреагировала актриса Мария Шукшина и ее поклонники.

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Мария Шукшина уже не в первый раз заявляет об аморальности многих передач на российском телевидении. Особенно шоу Андрея Малахова, которое звезда требует немедленно закрыть. Тут есть и личный момент – именно Малахов обнародовал, что дочь артистки Анна Трегубенко продала квартиру своей легендарной бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Также на его шоу не раз выступала несостоявшаяся невестка Марии Фрейя Зильбер, которую еще беременной бросил сын Марии Васильевны. «Комсомольская Правда» рассказывает, что, по словам Шукшиной, ее саму звали на шоу и предлагали 15 миллионов рублей. Малахов, правда, это отрицает.

Вслед за Малаховым резкой критике подверглись и Гордон с Барановской. Шукшина на страничке в соцсети опубликовала комментарии ее единомышленников, возмутившихся возвращением телепередачи, и назвала нынешнее время «годами отупения и глумления над русским народом.

В Совете Федерации предложили наградить телеведущего Андрея Малахова за его шоу «Песни от всей души». Как говорит председатель совета Валентина Матвиенко, рейтинги передачи зашкаливают.