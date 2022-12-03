SHAMAN заявил, что его популярность – испытание от Всевышнего

Стремительно взлетевший на музыкальный Олимп Ярослав Дронов, известный публике как SHAMAN, считает, что популярности добился не сразу потому, что он был к ней еще не готов. Когда Бог счел, что время пришло, пришла и известность к Ярославу. В беседе с журналистами РИА Новости артист назвал известность испытанием от Всевышнего.

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SHAMAN ранее уже был задействован нескольких проектах. Он принимал участие в шоу «Голос» и «Фактор А», однако не слишком успешно. Дронов из Новомосковска, где он с 15 лет занимался музыкальным творчеством.

Пока, по словам певца, баснословных денег он не зарабатывает, хотя на доходы и не жалуется – «на хлеб с маслом хватает». Он объяснил, что много средств уходит на содержание своей команды, съемки клипов и организационные расходы.