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1 час назад

SHAMAN заявил, что его популярность – испытание от Всевышнего

Ирина Лебедева

Стремительно взлетевший на музыкальный Олимп Ярослав Дронов, известный публике как SHAMAN, считает, что популярности добился не сразу потому, что он был к ней еще не готов. Когда Бог счел, что время пришло, пришла и известность к Ярославу. В беседе с журналистами РИА Новости артист назвал известность испытанием от Всевышнего.

SHAMAN заявил, что его популярность – испытание от Всевышнего
Фото: youtubeyoutube

SHAMAN ранее уже был задействован нескольких проектах. Он принимал участие в шоу «Голос» и «Фактор А», однако не слишком успешно. Дронов из Новомосковска, где он с 15 лет занимался музыкальным творчеством.

Пока, по словам певца, баснословных денег он не зарабатывает, хотя на доходы и не жалуется – «на хлеб с маслом хватает». Он объяснил, что много средств уходит на содержание своей команды, съемки клипов и организационные расходы.

Как заявляет музыкант, он не пользуется услугами продюсеров и продвигает себя сам.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,
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