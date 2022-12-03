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31 минуту назад

Зарубина объяснила, почему не общается с Пригожиным

Ирина Лебедева

Ольга Зарубина участвует в шоу «Суперстар» на НТВ. Ранее, 15 лет назад, певица уже выступала в подобном проекте, однако впечатления от прошлого и нынешнего выпусков у нее совершенно разные.

Зарубина объяснила, почему не общается с Пригожиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас ее пригласил ведущий и журналист Вадим Такменев. Экс-супруга Александра Малинина отметила, что, если сравнивать с 2007 годом, все принципиально по-другому. Об этом Зарубина рассказала порталу prozvezd.

«Мне позвонил Вадим Такменев и говорит: «Ну что, Оля, пойдем опять? Тряхнем стариной?». Я ему ответила: «Конечно же, тряхнем. А почему нет?». Я, правда, боялась очень, потому что серьезно переболела ковидом, и до сих пор окончательно не восстановилась. Я переживала: хватит ли мне сил работать в полную силу?», - заявила звезда.

Однако, похоже, у Зарубиной все получается. По ее словам, ее называют едва ли не главным претендентом на победу. Маша Распутина, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева и Сергей Соседов высоко оценили не только голос Ольги, но и ее внешний вид. Певица похожа на подростка – очень тоненькая и хрупкая.

А главное отличие шоу в том, что в нем не принимает участие человек, с которым у Ольги отношения не сложились.

«Самое радостное, что не было музыкального продюсера, который вставлял палки в колеса. В 2007-м году у нас был Пригожин. Я, кстати, никогда с ним после проекта не общалась, - призналась Зарубина.

Неоспоримым триумфатором нового сезона музыкального телешоу «Суперстар. Возвращение» является эстрадная певица Ольга Зарубина, которая прославилась в 80-ых. Члены жюри не скупятся на щедрые комплименты в адрес 64-летней артистки, которой, кажется, подвластен абсолютно любой репертуар.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Ольга Зарубина,Вадим Такменев,Александр Малинин,Стас Пьеха,Лера Кудрявцева,
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